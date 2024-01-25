تراند اليوم : عبده خال يقارن بين المقاهي قديما وحديثا في السعودية .. ويكشف عن مقاهي شهيرة في جدة لا يرتادها إلا المثقفون

صحيفة الخليج 365 : تحدث الكاتب عبده خال عن الفرق بين المقاهي قديما وحديثا بعدما كانت مرتبطة بالمنحرفين والغرباء، وذلك في مقال بعنوان "المقاهي تخلع رداء السمعة السيئة

" في صحيفة عكاظ.

وقال عبده خال في مقاله : مع انتشار المقاهي بصورتها الجديدة، وتحديداً تلك المقاهي التي تنتمي إلى طبقة اجتماعية تظهر في أول الأمر أنها الطبقة البرجوازية إلا أن التعمق في وضعية المرتادين لن تبتعد عن الطبقة المتوسطة، فالمتغيرات الشكلية تتحدد في (ابهتها) بما تقدم من شروبات ومأكولات متنوعة، ذات صبغة أممية (تنتمي إلى ثقافات مختلفة).

تغير جوهري

وتابع: وطرأ تغير جوهري في الشكل والمضمون، والملفت أن بعضها ازدانت رفوفها بأنواع من الكتب كنوع من التميز، وهذا الوضع الجديد المتجدد نفى عن المقهى الصفة الذميمة التي كان أهالينا يمنعوننا منعاً باتاً من الوصول إلى المقاهي، وفي هذا كنت قد كتبت مقالاً بعنوان «سمعة المقهى السيئة» ذكرت فيه أن الثقافة الاجتماعية تشير في أحيان كثيرة إلى نمط سلوكي معين - بغض النظر عن صحته - والثقافة الاجتماعية في السعودية ظلت تقف موقفين متباينين من المقهى.

وأضاف: هناك فئة تنظر إلى المقهى نظرة ازدراء واحتقار لرواده وارتباط المرتادين لهذا الموقع بالطبقات الدنيا والمنحرفين سلوكياً، وهذه النظرة تتسع دائرتها حتى تصل إلى أغلب المدن والقرى، هذه النظرة ربما كان جذرها الذي تستند عليه تحريم التدخين مع بداية ظهوره، ولكون المقهى يقدم (الشيشة) (ككيف) وغدا المكان مهوى محبباً للمدخنين، وأغلب مرتاديها من طبقة المدخنين، واكتسب المقهى تحريماً يوازي تحريم الدخان، إضافة إلى بقاء إرث اجتماعي سابق من التحريم للشاي والقهوة.

وأكمل: البعض كان مقيماً داخل المقهى والمبيت داخل المقهى؛ لأنه كان يقوم بدور الفنادق، ففي زمن لم تكن الفنادق متواجدة بصورة تعني توافد الناس إليه كموقع للمبيت كان المقهى يقوم بهذا الدور حيث ينزل به المسافرون أو مقطوعو الأهل أو أولئك الذين لا يجدون مالاً يسعفهم لاستئجار بيت يمنعهم من البقاء داخل المقهى.

كان مرتبطا بالمنحرفين

وزاد: ظل موقع المقهى مرتبطاً بالمنحرفين والغرباء ومن ليس له أهل، وبقى بعيداً عن إقبال الكثير من أفراد المجتمع الذين يبحثون عن سمعة نظيفة تبعدهم عن اللوم أو اتهامهم بما يكرهون، هذا التفكير أخذ يتزحزح مع السنوات لتساع فئة المدخنين ورواد المقهى مكونين نظرة حاولت من البدء الانفكاك من أسر أحكام المجتمع الجاهزة وأخذت تتعامل مع المقهى كموقع لتطبيب المزاج وشرب الشاي وتبادل الأحاديث.

وواصل: مع التغيرات السريعة غاب المركاز وظل محصوراً في أماكن معينة ومحدودة، ومع وجود المركاز لم يكن المقهى غائباً بل كان يتواجد بسمعته السيئة (عند البعض).. وأخذ المقهى يتشكل ويكتسب وجوداً تدريجياً بدأ بالتسامح مع كبار السن في دخول المقهى وانتهى بقبول تواجد الجميع في هذا المكان (وتبرز الآن مجموعات حديثة السن داخل المقهى متعاطية الشيشة والتدخين من غير تحرز كما كان يحدث سابقاً، بل وغدا المقهى متنفساً أساسياً لمعظم الشباب في غياب الأماكن الأخرى التي تستقبلهم أو تقبل بتواجدهم كما يتفضل عليهم المقهى).

مقاهي جدة

وحدد عبده خال المقاهي الشهيرة للمثقفين في جدة وهي : من المقاهي الشهيرة في استقبال المثقفين بمدينة جدة مقهى أرستقراطي يقع على شاطئ الحمراء، ويتوافد على هذا المقهى مجموعة كبيرة من الأدباء والإعلاميين والرياضيين والفنانين التشكيليين والشعراء الشعبيين وغدا هذا المقهى ملتقى كثير من الكتّاب لقربه من نادي جدة الأدبي، وقد خفف ذلك المقهى من السمعة السيئة التي علقت في أذهان كبار السن والمحافظين منهم. وهناك مقهى يقع بين مجموعة ورش صناعية كان يرتاده مجموعة من الكتّاب الشباب في جلسة أسبوعية لتداول الآراء في الجوانب الثقافية والأدبية. ومقهى يقع على الشاطئ يرتاده قلة من الشباب وخاصة المهتمين بالشعر الشعبي. ومقهى يقع بالمدينة الصناعية يرتاده الفنانون التشكيليون وتتناثر المقاهي في المدينة الصناعية بعد أن تم إخراج المقاهي من داخل الأحياء لسمعتها السيئة كسبب ظاهر ترافق مع تنشيط تحريم الدخان بأنواعه، كان ذلك في زمن الصحوة.