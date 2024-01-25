تراند اليوم : هيئة العقار‬⁩ تكشف عن أسماء (7) أحياء بالرياض وتدعو مُلاك العقارات بها إلى سرعة تسجيل عقاراتهم في ⁧‫السجل العقاري

صحيفة الخليج 365: دعت الهيئة العامة للعقارات ملاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدينة الرياض إلى تسجيل سرعة عقاراتهم في "السجل العقاري"، حيث تنتهي مدة التسجيل فيها يوم الاثنين القادم 17 رجب 1445 هـ موافق 29 يناير 2024م.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المرحلة يتم عن طريق منصة السجل الإلكتروني ويتعين على ملاك العقارات العقارية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المطلوبة المثبتة للعقار ( صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم طلب وكيل للمالك ) .