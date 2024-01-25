تراند اليوم : "ما يصير ترمون كل بلاويكم علينا".. شاهد.. إعلامي سعودي يرد على الإعلاميين المصريين الذين هاجموا حفل "جوي أووردز " بسبب تكريم نجاة الصغيرة

صحيفة الخليج 365: رد الإعلامي حسين الغاوي، على هجوم بعض الإعلاميين المصريين على تكريم الفنانة نجاة الصغيرة في حفل مهرجان "joy awards" بالرياض .

وقال الغاوي، في مقطع فيديو: "لي شهر أحسن الظن، لكن الموضوع زاد عن حده، البعض قاعدين يستخدمون السعودية كأنها كيس ملاكمة".

وأضاف: "نعرف أن مصر عندها ضغوط سياسية واقتصادية وانخفاض في سعر الصرف وشح في العملة الصعبة، لكن ما يصير ترمون كل بلاويكم علينا".

وعن هجوم بعض الإعلاميين المصريين على مهرجان joy awards، الذي أقيم في الرياض مؤخرا، علق قائلا: "أوفر اللي قاعدين تسوونه".

وتابع: "يقولون أن معالي المستشار تركي آل الشيخ جاب أسماء بارزة لدعم موسم الرياض، لو دولة غير السعودية كرمت نجاة الصغيرة كانوا ظلوا يصفقون".

وأكمل: اهدوا شوي، نحن نحب مصر وشعبها لكن إيش تبغون؟ تم تكريم شخصيات مهمة من بريطانيا ودول العالم المخالفة، لكن لم يقولوا جاؤوا ليدعموا موسم الرياض.

واختتم حديثه: "المستشار آل الشيخ تكرهه تحبه عادي لكن واجب عليك تحترمه كونك في قناة أو صحيفة مصرية، وما إحنا قليلين شر".