تراند اليوم : "نحن في حالة لا هوية ولا ثقة عند اللاعبين".. بالفيديو: أول تعليق للهريفي عن توقعاته حول احتمالية فوز المنتخب بكأس آسيا

صحيفة الخليج 365: علق لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني السابق فهد الهريفي على قرارات الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي بشأن تغيير اللاعبين في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وقال الهريفي خلال مقطع فيديو: " أنا ضد قرارات مانشيني بتغيير اللاعبين، وتمنيت لو لم يغير التشكيلة ليتشرب اللاعبون طريقته، الفريق قوي مو سهل تغير لاعبين". ووصف التغيير ب "العجيب".

وردا على سؤال بشأن إمكانية فوز المنتخب السعودي بكأس بطولة آسيا: قال" نحن في حالة لا هوية ولا ثقة عند اللاعبين، وواضح اللاعب ما هو جاي يستمتع، اللاعب جاء ينفذ شيء معين، نحن في مرحلة بناء ، ومرحلة صبر على الطريقة والتكتيك الجديد، وما عندنا ركائز كرأس حربة أو قائد في الوسط، ومع ذلك أقول هنا وقت لمسات المدرب عشان نعوض بعض النواقص اللي عندنا".