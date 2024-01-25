شكرا لقرائتكم خبر عن رخيصة الثمن.. تناول هذه الفاكهة بوصفها ملينات طبيعية للتخلص من الإمساك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عادة ما تحتوي الملينات الطبيعية على نسبة عالية من الألياف والماء، ولهذا السبب تعتبر الفواكه خيارًا غذائيًا رائعًا للتخلص من الإمساك.

على سبيل المثال، يمكن للبابايا والبرتقال والخوخ أن تعمل بسرعة على تحفيز حركة الأمعاء، حتى عند أولئك الذين لديهم تاريخ من الإمساك.

يمكن تناول الملينات الطبيعية على شكل فواكه يومياً، إما بأشكالها الطبيعية أو إضافتها إلى السلطات أو عصرها في العصائر الطبيعية.

ويمكن أيضًا إعطاؤها للرضع والأطفال، ولكن بكميات أقل لمنع الإسهال.



فواكه لمنع الإمساك

1. البابايا

البابايا غنية جدًا بالمياه والألياف، وهي معروفة بقدرتها على المساعدة في عملية الهضم بشكل عام، يحتوي صنف البابايا "فورموزا" على خصائص ملينة أكثر من البابايا الشائعة، حيث أنه يحتوي على ضعف كمية الألياف تقريبًا (1.8 جرام مقابل 1 جرام على التوالي، وكلاهما لا يزال بكميات وافرة

2. الموز

على الرغم من أنه من المعروف أن الموز يبطئ عملية الهضم، إلا أن كل موزة تحتوي على 1 جرام على الأقل من الألياف، السر هو تناول هذه الفاكهة عندما تكون ناضجة جدًا، بحيث تكون أليافها متاحة بسهولة لتعزيز العبور المعوي، من ناحية أخرى، يجب على أولئك الذين يحتاجون للسيطرة على الإسهال أن يأكلوا الموز عندما يكون نصفه أخضر، لأن أليافه ستساعد على إبطاء عملية الهضم.

المصدر healthline