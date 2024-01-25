تراند اليوم : الأول من نوعه بالشرق الأوسط.. تفاصيل إطلاق قطار "حلم الصحراء" بالمملكة والكشف عن موعد تشغيله ومساره

صحيفة الخليج 365: وقعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" ومجموعة "أرسينالي" الإيطالية، اليوم الخميس، اتفاقية لإطلاق خدمة قطار "حلم الصحراء" بالمملكة.

حلم الصحراء

ويتكون قطار "حلم الصحراء" من 40 كابينة فاخرة، وينطلق مسار أولى الرحلات من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض مروراً بحائل وانتهاءً بمحطة قطارات الركاب بالقريات.

ومن المقرر أن يفتح باب الحجز في نهاية العام الميلادي الحالي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام القادم.

خدمات فاخرة

ومن جهته، أوضح وزير النقل أن انطلاق هذه الخدمات الفاخرة في القطارات داخل المملكة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيضيف خدمات نوعية وخيارات إضافية في أنماط التنقل بالمملكة.