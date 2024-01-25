هيئة العقارات تدعو ملاك العقارات في 7 أحياء بالرياض للتسجيل في السجل العقاري

دعت الهيئة العامة للعقارات ملاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدينة الرياض، إلى تسجيل سرعة عقاراتهم في “السجل العقاري”، حيث تنتهي مدة التسجيل فيها يوم الاثنين القادم 17 رجب 1445 هـ الموافق 29 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المرحلة يتم عن طريق منصة السجل الإلكتروني، ويتعين على ملاك العقارات العقارية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المطلوبة المثبتة للعقار، وهي:
- صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية.
- هوية سارية.
- وكالة في حال كان مقدم طلب وكيل للمالك.
وأكدت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل في السجل العقاري إلزامي لجميع العقارات في المملكة، وأن عدم التسجيل سيعرض العقار للإجراءات النظامية.
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