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أشعلت استشارة قانونية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدور حول قضية نفقة سيدة منفصلة عن زوجها والتي تثير تساؤلات حول حقوق الأطفال والمبالغ المحددة.
وفي استشارتها، أكدت السيدة أنها تعاني من الانفصال عن زوجها وتحمل مسؤولية تربية ابنيها، وأن الطليق كان يحول لهم مبلغًا قدره 3000 ريال شهريًا، مشيرًا إلى أنه يقول لهم ولك.
وفي محاولة للحصول على مشورة قانونية، استمعت السيدة إلى نصيحة صديقتها التي نصحتها برفع قضية قضائية لتأمين حقوقها، مؤكدة أنه في حالة إثبات أن الطليق يحول لها 3000 ريال شهريًا، سيصدر حكم يلتزم بدفع هذا المبلغ. ومع ذلك، فوجئت السيدة بأن المحكمة قضت بمبلغ قدره 800 ريال فقط، مما أثار استفهامها حول كيفية التراجع عن هذا الإجراء وتعديل القرار القضائي.
تبقى قضية النفقة للسيدة المنفصلة وأطفالها موضوعًا حساسًا يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، حيث يتعين عليها الاستعانة بمحامٍ مختص لمعرفة الإجراءات المناسبة والخطوات القانونية الممكنة لتعديل الحكم القضائي وتحقيق حقوقها وحقوق أبنائها بشكل عادل ومنصف.
كانت هذه تفاصيل خبر استشارة قانونية: هل يمكن للسيدة المنفصلة تعديل النفقة المحكوم بها لصالح أولادها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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