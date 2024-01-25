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تراند اليوم : "تبي تأخذ حق المربعانية وحق الشبط"…شاهد.. "الزعاق" يكشف عن قدوم موجة برد ورياح مثيرة للغبار مستوردة من سيبيريا !

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صحيفة الخليج 365: كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشرته قناة العربية عبر منصة "إكس"، عن العلاقة بين برد المربعانية والرياح المثيرة للغبار.

وقال "الزعاق" إن برد المربعانية ينبعث من باطن الأرض "الصقيع"، فيما برد الشبط "يشعشع" من السماء "الرياح الشمالية الباردة".

وأوضح أن المربعانية والشبط من أبرد مواسم السنة، ويحتضنها شهري ديسمبر ويناير.

وأضاف أن البرد خلال هذه المواسم يأتي مستورد من سيبيريا، مثل المرتفع السيبيري الذي يؤثر بشكل مباشر على شمال العراق وبلاد الشام وأيضًا شمال برياح ثلجية، ورياح شمالية باردة على باقي البلدان.

وأردف: هذه السنة مرت علينا المربعانية والشبط بسلام وبهدوء، لكن هذه الأيام تبي تاخذ حق المربعانية وحق الشبط، وتنهض علينا رياح مثيرة للغبار والأتربة وفيها برد قارس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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