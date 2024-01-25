تراند اليوم : بالفيديو: الإعلامي عقل العقل يكشف عن الرقم المثالي للإنجاب لكل أسرة بالمملكة .. ويوضح السبب

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب الصحفي عقل العقل ، خلال حلوله ضيفا ببرنامج " ياهلا" عن الرقم المثالي للإنجاب لكل أسرة بالمملكة .

وقال العقل خلال اللقاء : أن الرقم المثالي يكون طفلين للأسرة السعودية ، ولأي ظرف معين يمكن يصل إلى ثلاثة أطفال .

وأضاف: ليست المسألة هي لسعادتهم ، ولكن حتى لمفهوم الدولة والنظرة الشمولية للمملكة والعدد السكاني ، أشوف أن ثلاثة أطفال كويس .

واستكمل: في الأسرة السعودية الأم والأب مازالا من ولادة الطفل وهما يرعونه في كل شيء ، حتى في بعض الأسر في الزواج ، وما بعد الزواج وفي الأحفاد.

واستطرد: واعتقد أن ذلك نظرة محافظة ولن تصمد في وجه التغير ات الاجتماعية والاقتصادية القادمة التي تدخلنا في العولمة الاقتصادية والاجتماعية.