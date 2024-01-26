إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة في الكويت وإحالة الجناة إلى النيابة

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محمد بن مسعود - الدمام - أحبطت الداخلية الكويتية اليوم, مخططًا لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي, موضحة أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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