تراند اليوم : بعد صعود أسهم شركته بنسبة 30% .. الكشف عن ثروة الطبيب السعودي " سليمان الحبيب"

صحيفة الخليج 365: كشفت وكالة " بلومبرغ" عن ارتفاع أسهم مجموعة سليمان الحبيب بنسبة 30% ، ما أسفر عن اقتراب ثروة الطبيب السعودي من عتبة 12 مليار دولار مما أعاده إلى مصاف أغنى الأفراد في الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة : أن هذا الارتفاع أدى إلى تحول الحبيب، الذي أسس المجموعة ويمتلك حصة 40 في المئة فيها،لخامس أغنى طبيب على مؤشر بلومبرغ.

وتمكن الطبيب الملياردير، وهو في أوائل السبعينيات من عمره، من تطوير سلسلة الرعاية الصحية التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار من عيادة واحدة افتتحت في عام 1993 وحولها لشركة تدير 22 منشأة طبية و22 صيدلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ، وغيرها من العقارات التجارية .

وحصل الحبيب على شهادة في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1977 وأكمل زمالة طب الأطفال في الكلية الملكية البريطانية للأطباء عام 1984 ، وشغل منصب كبير الأطباء ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفيين مملوكين للحكومة في الرياض.