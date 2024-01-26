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تراند اليوم : بالفيديو: الإعلامي عقل العقل يكشف عن الرقم المثالي للإنجاب لكل أسرة بالمملكة .. ويوضح السبب

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صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب الصحفي عقل العقل ، خلال حلوله ضيفا ببرنامج " ياهلا" عن الرقم المثالي للإنجاب لكل أسرة بالمملكة .

وقال العقل خلال اللقاء : أن الرقم المثالي يكون طفلين للأسرة ، ولأي ظرف معين يمكن يصل إلى ثلاثة أطفال .

وأضاف: ليست المسألة هي لسعادتهم ، ولكن حتى لمفهوم الدولة والنظرة الشمولية للمملكة والعدد السكاني ، أشوف أن ثلاثة أطفال كويس .

واستكمل: في الأسرة السعودية الأم والأب مازالا من ولادة الطفل وهما يرعونه في كل شيء ، حتى في بعض الأسر في الزواج ، وما بعد الزواج وفي الأحفاد.

واستطرد: واعتقد أن تلك نظرة محافظة ولن تصمد في وجه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية القادمة التي تدخلنا في العولمة الاقتصادية والاجتماعية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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