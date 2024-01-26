تراند اليوم : "تناول حليب الإبل مع خلطة أعشاب".. "النمر" يكشف ما حدث لمريض بعدما استخدم وصفة لفتح صمامات القلب

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن استخدام مريض قلب حليب الإبل مع خلطة من أعشاب معتقدا إنها ستؤدي لفتح صمامات القلب.

وقال النمر خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "كان لديه تضيق شديد في الصمام الأورطي ورفض العملية وأوقف كل علاجاته وبدأ باستخدام حليب الإبل مع خلطة من أعشاب مختلفة يأخذها يومياً حيث زعم من أعطاه إياها أنها تفتح صمامات القلب ثم أتى بعد شهرين ويقول بكل ثقة:عيد فحوصاتك يادكتور!! تلقى الصمام رجع طبيعي!!".

وأشار إلى أن المريض لم تتحسن حالته بعد تناوله الخلطة، وتابع: "نتيجة الإعادة: الصمام مازال تضيقه شديد ويحتاج عملية".

وأضاف: "ضعف الوعي الصحي مرضٌ مستقلٌ بذاته يزيد باقي الأمراض شِدّةً ويعرض المريض للمضاعفات".