تراند اليوم : شاهد: مقاتلات بريطانية ترافق طائرة ركاب بسبب مزحة طالب مع أصدقائه على "سناب"

صحيفة الخليج 365: تسببت رسالة مازحة شاركها طالب بريطاني مع زملائه على "سناب شات"، في استدعاء مقاتلات حربية ترافق الطائرة التي كان يستقلها، بعدما زعم أنه إرهابي وسيفجر الطائرة.

ترجع بداية الأحداث، عندما قرر الطالب "فيرما" البالغ من العمر 18 عامًا، أن يمزح مع أصدقائه قبل أن يستقل طائرته، وقال في الرسالة إنه إرهابي من حركة "طالبان" وإنه على وشك تفجير الطائرة.

ولفتت الرسالة انتباه أجهزة الأمن البريطانية بعدما تم إطلاق إنذار داخل خادم "واي فاي" في مطار جاتويك، وتم إرسال طائرتين مقاتلتين من طراز F-18 لمرافقة الطائرة من جاتويك إلى مينوركا.