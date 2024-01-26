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تراند اليوم : "توجيهات من يا ترى"..شاهد.. أول تعليق من "الهريفي" بشأن ما حدث بين " الدوسري" و " رديف" بشأن ركلة الجزاء الضائعة أمام تايلاند

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صحيفة الخليج 365: علق لاعب النصر السابق "فهد الهريفي"، في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس"، على إهدار ""عبدالله رديف" ركلة الجزاء في المباراة التي جمعت وتايلاند.

وقال "الهريفي": المباراة كانت حلوة وتصدرنا مجموعتنا، لكن هقول قصة ما فهمتها من الملعب، وهي قصة ضربة الجزاء الضائعة.

وعن ماحدث بين "سالم الدوسري" و "عبدالله رديف" في ركلة الجزاء أمام تايلاند، قال:" الحكم أشر على ضربة الجزاء، عبدالله رديف أخذ الكورة من ضربة الجزاء وطلع إلى سالم على رأس ال 18 وأعطاه الكورة، وسالم أخذ الكورة وراح حطها على ضربة الجزاء، ثم شالها ورجع لعبدالله رديف وقال أتفضل وسلموا على بعض وراحت، هذه إلا تكون توجيهات، بس توجيهات من يا ترى، الجهاز الإداري ولا الجهاز الفني،.. لا فهموني وش السالفة كيف تصير، أنا أقول في حواري ما تصير".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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