شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح العلاقة بين برد المربعانية والرياح المثيرة للغبار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية العلاقة بين برد المربعانية والرياح المثيرة للغبار.

وقال الزعاق أن برد المربعانية ينبعث من باطن الأرض “الصقيع”، أما برد الشبط يشعشع من السماء “الرياح الشمالية الباردة” ويحتضنها شهر ديسمبر ويناير.

وأضاف الزعاق أن المربعانية والشبط أبرد مواسم السنة، وتأتي الرياح من سيبيريا، ولكن هذه الأيام موجة البرد شديدة.