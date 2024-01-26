تراند اليوم : شاهد.. لحظة الإعلان عن حصول أنغام وتامر عاشور على الإقامة المميزة في المملكة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة إعلان منظم حفل في الرياض، حصول الفنانة المصرية أنغام والفنان المصري تامر عاشور على الإقامة المميزة.

وجاء ذلك خلال الحفل الغنائي الذي أحياه عاشور وأنغام بعنوان "حوار غنائي" ضمن حفلات موسم الرياض.

وقال منظم الحفل: " بعد عطائهما الفني الكبير ومشاركتهما الكبيرة ومكانتهما الغالية ومحبتهما عند الجمهور السعودي، نعلن منح الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور الإقامة المميزة الخاصة من المملكة العربية السعودية".

وأبان الفيديو أنغام وتامر عاشور وهما يعبران عن امتنانهما بالحصول على الإقامة المميزة، وقاما بالتصفيق.