تراند اليوم : "توجيهات من يا ترى"..شاهد.. أول تعليق من "الهريفي" حول ما حدث بين " الدوسري" و " رديف" أثناء ركلة الجزاء أمام تايلاند

صحيفة الخليج 365: علق لاعب النصر السابق "فهد الهريفي"، في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس"، على إهدار ""عبدالله رديف" ركلة الجزاء في المباراة التي جمعت السعودية وتايلاند.

وقال "الهريفي": المباراة كانت حلوة وتصدرنا مجموعتنا، لكن هقول قصة ما فهمتها من الملعب، وهي قصة ضربة الجزاء الضائعة.

وكشف الهريفي عن ماحدث بين "سالم الدوسري" و "عبدالله رديف" في ركلة الجزاء أمام تايلاند، قائلا:" الحكم أشر على ضربة الجزاء، عبدالله رديف أخذ الكورة من ضربة الجزاء وطلع إلى سالم على رأس ال 18 وأعطاه الكورة، وسالم أخذ الكورة وراح حطها على ضربة الجزاء، ثم شالها ورجع ل" عبدالله رديف" وقال أتفضل وسلموا على بعض وراحت، هذه إلا تكون توجيهات، بس توجيهات من يا ترى، الجهاز الإداري ولا الجهاز الفني،.. لا فهموني وش السالفة كيف تصير، أنا أقول في حواري ما تصير".