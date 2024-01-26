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تراند اليوم : بالفيديو: بائع عسل سعودي يروي قصة جمعه لخلايا النحل في جبال الداير بجازان

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صحيفة الخليج 365: روى المواطن " يحيى اليحيوي " بائع عسل ، خلال لقاء مع قناة " العربية " قصة بداية جمعه لخلايا العسل في جبال الداير بمنطقة جازان قبل أكثر من نصف قرن .

وقال خلال اللقاء : عمري 64 عاما ، ومنذ كان عمري 15 عاما وأنا أعمل بمهنة العسل والنحل في الجبال ، كنا نرعى مع الغنم في الجبال وكنا نأخذ الخلايا ونحصلها ونفرح بها .

وتابع: النحل زمان كان قليل ماهو مثل كثرة اليوم ، من ذاك الوقت إلى وقتنا هذا وأنا أحصل النحل في الجبال .

وواصل :كنت أكلم الوالدة والوالد وعمي لو روحنا نصطاد من جبل أو شجرة ، أطلعها وأجيبها في الخلية وآخذها إلى البيت .

واستطرد: الحين عندي ما يقرب من 300 أو 400 خلية ، والسبب في ما أفعله هو هواية وأيضا المادة فهي تجبرنا على العمل ولكن أكثرها هواية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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