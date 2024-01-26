تراند اليوم : بالفيديو: بائع عسل سعودي يروي قصة جمعه لخلايا النحل في جبال الداير بجازان

صحيفة الخليج 365: روى المواطن " يحيى اليحيوي " بائع عسل ، خلال لقاء مع قناة " العربية السعودية" قصة بداية جمعه لخلايا العسل في جبال الداير بمنطقة جازان قبل أكثر من نصف قرن .

وقال خلال اللقاء : عمري 64 عاما ، ومنذ كان عمري 15 عاما وأنا أعمل بمهنة العسل والنحل في الجبال ، كنا نرعى مع الغنم في الجبال وكنا نأخذ الخلايا ونحصلها ونفرح بها .

وتابع: النحل زمان كان قليل ماهو مثل كثرة اليوم ، من ذاك الوقت إلى وقتنا هذا وأنا أحصل النحل في الجبال .

وواصل :كنت أكلم الوالدة والوالد وعمي لو روحنا نصطاد من جبل أو شجرة ، أطلعها وأجيبها في الخلية وآخذها إلى البيت .

واستطرد: الحين عندي ما يقرب من 300 أو 400 خلية ، والسبب في ما أفعله هو هواية وأيضا المادة فهي تجبرنا على العمل ولكن أكثرها هواية .