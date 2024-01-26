شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الحاج والمعتمر تطلق المكيف المتنقل لخدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بإطلاق مبادرة “المكيف المتنقل”، من أجل تخفيف درجة الحرارة وخدمة ضيوف الرحمن.

وقال المهندس تركي الحتيرشي الرئيس التنفيذي للجمعية “الجمعية تعمل سنويًا على تقديم مبادرات نوعية وحلول ابتكارية لخدمات الحاج المعتمر الزائر، وتسعى إلى أن تكون منتجاتها ذات فائدة عالية وأثرا واضحا في الرحلة الإيمانية”.

وأضاف الحتيرشي أن المكيف المتنقل يمتاز بتقنية التبريد السريع، وتغطية تدفق الهواء بزاوية 360 درجة مئوية، ومدة تبريد طويلة تصل إلى 12 ساعة بعد الشحن لـ 4 ساعات فقط.

وتابع الحتيرشي أن المكيف يشمل أيضا على وحدة تحكم ذكي في درجة الحرارة على 3 سرعات تبريد، مع إضافة التشغيل على وضع المروحة ووضع التسخين ليناسب مختلف الفصول، والثبات أثناء الحركة والتنقل لتبقى بشكل ثابت على الرقبة أثناء مختلف الأنشطة من الركض إلى المشي لمسافات طويلة.

وأردف الرئيس التنفيذي للجمعية أن هناك ثقافة وتعاون بين الجهات العاملة ضمن منظومة الحج والعمرة، من حيث أدوار هامة في رسم خارطة طريق واضحة وحلول مبتكرة في خدمة ضيوف الرحمن.