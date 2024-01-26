تراند اليوم : " مدربنا نحترمه ".. بالفيديو: أول تعليق من الدوسري على مباراة المنتخب السعودي وتايلاند

صحيفة الخليج 365: علق لاعب المنتخب سالم الدوسري على مباراة المنتخب السعودي وتايلاند والتي أقيمت بين الفريقين أمس ضمن بطولة كأس آسيا في قطر.

وقال الدوسري:"شكرا للجمهور الذي حضر وساندنا، وانتهت خطوة المجموعات وكان بودنا العلامة الكاملة 9نقاط، لكن الحمد لله هذه كورة القدم، وأمامنا مباراة مهمة" ٠

وأضاف:"طموحنا دائما عالي، وكل مباراة لازم نقدم أفضل ما عندنا، ومدربنا نحترمه واللاعبين كلهم على قلب رجل واحد، وأتينا هنا لأجل هدف واحد وهمنا البطولة ما جينا من أجل المشاركة".

والجدير بالذكر انتهت مواجهة السعودية وتايلاند 0-0 أمس الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة لمسابقة كأس آسيا في قطر، ورفع منتخب السعودية رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن تايلاند.