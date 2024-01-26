شكرا لمتابعة خبر عن الكابتن عبدالله الغامدي يكشف حقيقة امتلاك الفنانين والمشاهير طائرات خاصة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الكابتن طيار عبدالله الغامدي، حقيقة امتلاك الفنانين والمشاهير طائرات خاصة من أموالهم.

وقال الغامدي خلال حديثه على أحد البرامج :” أن الفنانين واللاعبين والمشاهير الذين يدعون امتلاكهم طائرات خاصة مجرد “كذب وافتراء”.

وأضاف: “أنا ممكن استأجر طائرة واحط باقة ورد قدامي وأقولك هذي طائرتي الخاصة.”

وأشار إلى أن الطائرات الخاصة لا يملكها إلا التاجر الكبير الذي لديه أموال كي ينفق على هذه الطائرة ويعرف متى يستخدمها وكيف يشغلها.