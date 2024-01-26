تراند اليوم : أحدها تشعر به يومياً.. 5 أعراض تظهر في منتصف الليل تشير إلى حدوث سكتة دماغية

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية حديثة، أن السكتة الدماغية تحدث في أي وقت من اليوم، بما في ذلك منتصف الليل، مشيرة إلى بعض الأعراض التي قد تكون أكثر شيوعًا، مثل وجع الذراع، أو التعرق، أو شكشكة الكتف، صعوبة النطق، والتحدث.

وحول أعراض السكتة الدماغية:

1- ضعف أو خدر مفاجئ في الوجه أو الساق.

2-وجود صعوبة مفاجئة في الكلام.

3-فقدان التوازن والشعور بالدوخة عند المشي.

4-الغثيان والقيء المفاجئ.

5-صداع شديد دون إنذار مسبق، وفق موقعي "مايو كلينك" و"ويب ميد".

وأوضحت أن العلاج المبكر قد يقلل من أثر السكتة الدماغية، ويمكن أن يُقلل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، والإصابة بها تحدث عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض.