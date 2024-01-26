اخبار السعوديه

تراند اليوم : "إنتو مالكم.. اتكرمت من بلد كبيرة".. الفنانة عبير صبري ترد على منتقدي ظهور نجاة في حفل "Joy Awards" بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: ردت الفنانة المصرية عبير صبري، على منتقدي ظهور مواطنتها الفنانة نجاة الصغيرة، في حفل توزيع الجوائز "Joy Awards" بالرياض.

الجمهور

وقالت عبير صبري إنها حزينة بعد انتقاد بعض الجمهور والإعلاميين، لظهور وتكريم الفنانة نجاة الصغيرة، وفق "القاهرة 24".

بلد

وأضافت: معجبنيش الموضوع خالص، بتهاجموها ليه.. بلد كبيرة وعظيمة زي ، ومهرجان كبير زي Joy Awards، اتكرمت بشكل عظيم ولائق وفخم، إيه اللي مزعلهم، هما مالهم بصراحة يعني.

الزمن

وتابعت: أنا فرحت بيها أوي، وكانت قمر وتجنن وعظيمة، وفرصة لكل الأجيال إنها تشوف حد من الزمن الجميل.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا