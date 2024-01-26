تراند اليوم : "إنتو مالكم.. اتكرمت من بلد عظيمة ".. الفنانة عبير صبري ترد على منتقدي ظهور نجاة في حفل "Joy Awards" بالرياض

صحيفة الخليج 365: ردت الفنانة المصرية عبير صبري، على منتقدي ظهور مواطنتها الفنانة نجاة الصغيرة، في حفل توزيع الجوائز "Joy Awards" بالرياض.

الجمهور

وقالت عبير صبري إنها حزينة بعد انتقاد بعض الجمهور والإعلاميين، لظهور وتكريم الفنانة نجاة الصغيرة، وفق "القاهرة 24".

بلد

وأضافت: معجبنيش الموضوع خالص، بتهاجموها ليه.. بلد كبيرة وعظيمة زي السعودية، ومهرجان كبير زي Joy Awards، اتكرمت بشكل عظيم ولائق وفخم، إيه اللي مزعلهم، هما مالهم بصراحة يعني.

الزمن

وتابعت: أنا فرحت بيها أوي، وكانت قمر وتجنن وعظيمة، وفرصة لكل الأجيال إنها تشوف حد من الزمن الجميل.