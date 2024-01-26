اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو: طبيب قلب يكشف الفرق بين القسطرة والحقنة المذيبة .. وأيهما أفضل لإنقاذ المريض المصاب بجلطة!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_20240126_072112

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب القلب الدكتور كيرلس وديع، مدى فعالية الحقن المذيبة الجلطات في إنقاذ حياة المريض.

وقال طبيب القلب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على التيك توك، إن هناك حلين لمن يصاب بجلطة في القلب الأول يكون بعمل قسطرة على القلب وتشخيص مكان الجلطة وتركيب دعامة.

وأوضح أن الحل الثاني هو استخدام الحقن المذيبة للجلطات مشيرا إلى أنها تعمل فقط على إذابة الصفائح الدموية لإعطاء مجرى للدم ولا تفتح الشريان بشكل كامل بل جزء منه.

وأكد أن هذا الحل ليس فعلا لكن الأفضل هو عمل قسطرة وتركيب الدعامة المناسبة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا