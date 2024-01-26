تراند اليوم : بالفيديو: طبيب قلب يكشف الفرق بين القسطرة والحقنة المذيبة .. وأيهما أفضل لإنقاذ المريض المصاب بجلطة!

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب القلب الدكتور كيرلس وديع، مدى فعالية الحقن المذيبة الجلطات في إنقاذ حياة المريض.

وقال طبيب القلب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على التيك توك، إن هناك حلين لمن يصاب بجلطة في القلب الأول يكون بعمل قسطرة على القلب وتشخيص مكان الجلطة وتركيب دعامة.

وأوضح أن الحل الثاني هو استخدام الحقن المذيبة للجلطات مشيرا إلى أنها تعمل فقط على إذابة الصفائح الدموية لإعطاء مجرى للدم ولا تفتح الشريان بشكل كامل بل جزء منه.

وأكد أن هذا الحل ليس فعلا لكن الأفضل هو عمل قسطرة وتركيب الدعامة المناسبة.