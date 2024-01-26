تراند اليوم : بعد عملية التجميل الفاشلة.. بالفيديو.. الإعلامية ريهام سعيد: كنت حلوة ووقفوني بمطار بيروت بيقولوا مش شكلي

صحيفة الخليج 365: علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد مجددا على عملية التجميل الفاشلة التي تعرضت لها على يد أحد أطباء لبنان.

وقالت سعيد في مقطع فيديو لها: "أنا كنت حلوة قبل العملية" مشيرة إلى أنها أصبحت الآن كأنها يابانية، نافية أنها اعتزلت الإعلام بسبب زيادة وزنها وغلق عيونها.

وأضافت: دى أنا خارجة من مطار بيروت يا مؤمن بوثيقة تقول بأنني "مش أنا"، ووقفوني بمطار بيروت بيقولوا مش شكلي والتليفون مش بيقرأ Face ID.

وخاطبت من أجرى لها العملية: أنت غيرت ملامحي، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تقوم بعملية تصحيح تكلفتها 200 ألف دولار في أمريكا وعقبت: مقدرش معنديش فلوس أعمل كدة.