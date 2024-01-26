تراند اليوم : السلطات الأمريكية تعدم رجلاً بغاز النيتروجين لأول مرة بعد فشل إعدامه بالحقنة القاتلة

صحيفة الخليج 365- أسوشيتد برس: أعدمت السلطات الأمريكية في ولاية آلاباما أمس الخميس، قاتلا مدانا بغاز النيتروجين في طريقة جديدة للإعدام أثارت جدلا وأعطت المحكمة العليا الأميركية الضوء الأخضر لسلطات الولاية باعتمادها.

وقال مسؤولون إن كينيث يوجين سميث (58 عاما) أعلن عن وفاته في الساعة 8:25 مساء في سجن ألاباما بعد استنشاق غاز النيتروجين النقي من خلال قناع للوجه للتسبب في حرمانه من الأوكسجين.

يذكر أن سميث خضع لعملية إعدام بالحقنة المميتة، عام 2022، لكن تم إلغاؤها لأن السلطات عجزت عن وصل المواد المطلوبة بوريده، لتقرر استخدام غاز النيتروجين.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها طريقة إعدام جديدة في الولايات المتحدة منذ إدخال الحقنة المميتة، التي أصبحت الطريقة الأكثر استخداما، في عام 1982.