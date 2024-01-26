شكرا لقرائتكم خبر عن إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن علامات تحذيرية حول العين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت دراسة طبية، عن علامات حول العين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ووفق صحيفة "express" البريطانية فإن هناك 4 علامات حول العين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم وتشمل:

1-ظهور لويحات صفراء: تظهر هذه اللويحات عادة على الجفون العلوية أو السفلية بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وتتكون من تراكم الدهون تحت الجلد، بما في ذلك الكولسترول.

2-حلقات بيضاء: ظهور حلقات بيضاء شاحبة رمادية حول قزحية العين على شكل نصف دائرة، تكون أحد علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول، وتتكون من تراكم الدهون في القرنية وهي الطبقة الخارجية الشفافة للعين.

3-تذبذب الرؤية: عدم وضوح الرؤية يمكن أن يكون علامة على الاعتلال الشبكي وهو حالة تصيب الأوعية الدموية في شبكية العين، وهو الجزء المسؤول عن الرؤية.

4-اليرقان: اليرقان علامة أخرى تخبرك بوجود خطأ ما في صحتك، ويشير اصفرار العين إلى مشكلة في خلايا الدم الحمراء أو الكبد أو البنكرياس أو المرارة، وكذلك ارتفاع الكوليسترول، فإذا لاحظت هذه العلامات حول عينيك عليك استشارة الطبيب المختص على الفور وفحص الكوليسترول بالدم، منعا للدخول في وعكة صحية خطيرة.