تراند اليوم : أول تعليق من البيت الأبيض على "تسريبات نتنياهو" بشأن قطر

صحيفة الخليج 365: علق البيت الأبيض على تسجيل مسرب منسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يصف الدوحة بأنها "إشكالية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في بيان: "قطر شريك رئيسي في المنطقة، ونحن ممتنون لدعمهم لجهودنا المستمرة لمحاولة إخراج الرهائن من غزة ولم شملهم مع عائلاتهم".

وفي التسجيل، الذي تم بثه على التلفزيون الإسرائيلي، يصف نتنياهو قطر بأنها "إشكالية"، ويقول أيضا إنه "غاضب جدا من الأمريكيين لتمديد وجود قاعدتهم العسكرية في قطر دون الحصول على امتياز بشأن الأسرى من الدوحة".

وردت قطر على التسجيل مؤكدة أن نتنياهو "يقوض جهود الوساطة" في الحرب بين إسرائيل وحماس.