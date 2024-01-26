تراند اليوم : شاهد.. لحظة هبوط طائرة عسكرية تركية اضطراريا فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول طائرة عسكرية تركية لحظة هبوطها اضطراريا وسط شارع مكتظ بالسيارات في محافظة قيصري وسط البلاد.

وظهرت الطائرة في الفيديو الطائرة وهي تحاول تفادي السقوط، ومرت الطائرة فوق الشارع بسلام حتى اكتمال هبوطها الاضطراري.

واضطرت طائرة تابعة للقوات الجوية التركية إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "طائرة من طراز C-160 تابعة للقوات التركية اضطرت للهبوط اضطرارياً أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، وتعرضت لأضرار طفيفة".