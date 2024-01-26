تم نشر حساب “كلاسيك 79” صورة قديمة للأمير عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي وهو يظهر فيها مع المصور الإيطالي إيلو باتيجيلي.
وتم توضيح أن الصورة التقطت في قصر السراج (الإمارة) في حي الكوت بمدينة الهفوف، في محافظة الأحساء، وذلك في عام 1949م.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة نادرة للأمير عبد المحسن بن جلوي مع المصور الايطالي إيلو باتيجيلي في الهفوف.. والكشف عن تاريخ التقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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