شاهد صورة نادرة للأمير عبد المحسن بن جلوي مع المصور الايطالي إيلو باتيجيلي في الهفوف.. والكشف عن تاريخ التقاطها

تم نشر حساب “كلاسيك 79” صورة قديمة للأمير عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي وهو يظهر فيها مع المصور الإيطالي إيلو باتيجيلي.

وتم توضيح أن الصورة التقطت في قصر السراج (الإمارة) في حي الكوت بمدينة الهفوف، في محافظة الأحساء، وذلك في عام 1949م.