شكرا لمتابعة خبر عن لحظة عبور قطار الحرمين السريع من فوق تزاحم سيارات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض مقطع فيديو لحظة عبور قطار الحرمين السريع فوق تزاحم عدد كبير من السيارات الواقفة أسفله.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، قد أعلنت العام الماضي عن نجاح خطتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع ليرتفع عدد المسافرين به إلى نسبة 96%.

ويذكر أن قطار الحرمين السريع ينقل حجاج بيت الله الحرام والمسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة جدة الرئيسية، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وذلك بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%.