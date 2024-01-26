تراند اليوم : شاهد.. شاب يسقط نائبة كورية على الأرض ويعتدي عليها بالضرب بحجر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء شاب على نائبة كورية جنوبية بالضرب.

وأظهر الفيديو الشاب يدخل وراء النائبة الكورية ويعتدي عليها بالضرب، ثم أسقطها على الأرض وواصل الاعتداء بينما حاول شخص التدخل وإبعاد الشاب.

وقالت شرطة سول إن المهاجم الذي ضرب نائبة كورية جنوبية بشكل متكرر بحجر بينما كانت تحاول المقاومة هو صبي يبلغ من العمر 14 عاما وتم إيداعه مصحة للأمراض العقلية اليوم الجمعة، فيما يستمر التحقيق في الهجوم. حسب "أ ف ب".

وجاء الهجوم على باي هيونجين من الحزب الحاكم المحافظ بعد أسابيع فقط من طعن رجل لزعيم المعارضة لي جاي ميونغ في رقبته.

وتم نقل باي إلى المستشفى وعلاجها من جروح أصيبت بها جراء الهجوم، وقال الأطباء إنها تجنبت إصابة خطيرة.