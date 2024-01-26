تراند اليوم : بعدما أغضب الإسرائيليين.. شاهد: إزالة اسم مطعم "7 أكتوبر" في الأردن

صحيفة الخليج 365: سبب مطعم "7 أكتوبر" في محافظة الكرك جنوبي الأردن، بغضب إسرائيلي عبرت عنه الصحافة الإسرائيلية، بالإضافة لزعيم المعارضة في إسرائيل، لارتباط هذا التاريخ بيوم بدء معركة "طوفان الأقصى".

وأزال صاحب المطعم الاسم ولم يعرف بعد الاسم الجديد للمطعم الذي أثار اسمه تفاعلاً واسعاً بين الأوساط الأردنية والعربية وحتى الإسرائيلية، والتي طالبت حكومتهم مخاطبة الحكومة الأردنية.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع افتتاح المطعم، وعبروا عن فرحتهم بتسميته باسم "7 أكتوبر" الأمر الذي أغضب الإسرائيليين.

غضب واسع يذكر أن اسم المطعم والاحتفاء العربي به لم يعجب الإسرائيليين إلى درجة أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أدان افتتاح المطعم، وطالب الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.