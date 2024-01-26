بالأسماء.. منح الجنسية السعودية لـ 8 أشخاص

منحت المملكة العربية السعودية الجنسية السعودية لـ 8 أشخاص، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة “أم القرى” اليوم (الجمعة). وشملت قائمة الممنوحين الجنسية السعودية كلاً من: محمد، نورة، غصنة، رفعة، أولاد حسين محمد صالح الحايك، من منطقة نجران.

رائد فيض اختر محمد محمد عثمان، من المدينة.

بندر، فهد، سارة، أولاد سيد عبدالحميد محمد مرزوق، من جدة.

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