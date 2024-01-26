شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن دُهس ابنه وتوفى خلال عزيمة بمنزله ولم يخبر أحد ليكرم الضيافة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن قصة وفاة ابنه الذي قام العامل بدهسه وتوفى، خلال عزيمة لضيوفه في منزله .

وظهر المواطن في جلسة رجال وهو يحكي عن وفاة ابنه قائلاً:” ولدي كان عمره 8 سنين، وصار عندي عزيمة عشا وجه العامل دهس ولدي بالسيارة، وشيلت ولدي وديته المستشفى، وخبروني في المستشفى إنه توفى .”

وأضاف:” رجعت للرجال وعشيتهم وما عرفت والحمد لله على قضاه وقدره، وعوضنا الله خير، وكل إنسان يقدم شي يلقاه عند ربه .”

ليرد عليه جميع الرجال في المجلس قائلين :” أطال الله عمرك وكتب لك الأجر وعوضك خيرًا .”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذي أشاد بعضهم بتصرف الرجل وشِيَمه في كرم الضيافة، حيث علّق أحدهم قائلاً:” رأيي الشخصي العشا قايم” أشراعه والولد قدم إلى رب كريم وإلغاء العشاء أو إخبار الضيوف لن يعيد له الحياة؟ وهذا تصرفه رجولي تصرف حكيم وأليم في نفس الوقت، عشا ضيفانه وحملها في قلبه وتحمل وصبر وظفر، هؤلاء هم الرجال.”