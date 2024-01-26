شكرا لمتابعة خبر عن أمواج تضرب كورنيش جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت الرياح القوية التي شهدها كورنيش جدة اليوم في تدفق الأمواج والمد البحري إليها.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه اليوم باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار من عدة مناطق منها مكة المكرمة.

كما توقعت أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.