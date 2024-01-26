تراند اليوم : إجراء من هيئة "العقار" ضد مدير شركة قدم آراء حول القطاع العقاري في المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث باسم هيئة العقار تيسير المفرج، عن رصد قيام أحد المدراء في شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري بالمخالفة.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس :"رصدت هيئة العقار قيام أحد المدراء في شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام خلال إحدى الفعاليات المُقامة مؤخرًا ، وحيث تُعد هذه الممارسة نشاطًا عقاريًا يتطلب الترخيص وفق لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية فسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه".

وأضاف:" تدعو هيئة العقار الجميع للامتثال بالأنظمة واللوائح المُنظمة للقطاع العقاري".