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تراند اليوم : إجراء من هيئة "العقار" ضد مدير شركة قدم آراء حول القطاع العقاري في المملكة

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صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث باسم هيئة العقار تيسير المفرج، عن رصد قيام أحد المدراء في شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري بالمخالفة.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس :"رصدت هيئة العقار قيام أحد المدراء في شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام خلال إحدى الفعاليات المُقامة مؤخرًا ، وحيث تُعد هذه الممارسة نشاطًا عقاريًا يتطلب الترخيص وفق لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية فسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه".

وأضاف:" تدعو هيئة العقار الجميع للامتثال بالأنظمة واللوائح المُنظمة للقطاع العقاري".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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