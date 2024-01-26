تراند اليوم : أمطار ورياح وانخفاض حرارة.. بالفيديو: متحدث "الأرصاد" يكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل ومدينة ستسجل صفرا مئويا

صحيفة الخليج 365: كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن أجواء حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

أمطار ورياح وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية":" أجواء المملكة تشهد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة، وسرعة في الرياح النشطة على عدد كبير من مناطق المملكة، وفرص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تشمل المرتفعات والمدينة المنورة والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وحائل "، لافتا إلى أن هذه الظواهر الجوية تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، والمركز الوطني للأرصاد سيتابع التقارير المعنية بهذا الأمر.

وأشار إلى أن طريف تتصدر مدن المملكة في مستوى انخفاض درجات الحرارة في شتاء هذا العام، وأقل درجة تم تسجيلها هذا العام كانت درجة واحدة على طريف، ومتوقع أن تسجل خلال اليومين المقبلين صفرا مئويا.