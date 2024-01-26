نعمة من الله .. فوائد مذهله للموز لم تكن تعلمها من قبل وأضرار تناول الموز الاخضر بدليل الأطباء !

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عدن - ياسمين التهامي - الموز هدية من الرحمن .. فوائد مذهله للموز لم تكن تعلمها من قبل وأضرار تناول الموز الاخضر بدليل الأطباء !
الموز من الفاكهة التي ذات شعبية كبيرة جدا وذلك لما تقدمه من فوائد صحية عديدة ومذاق حلو لذلك يفضلة معظم الناس وايضا الموز يمكن تناوله بأكثر من طريقة مثل تناوله وحده بدون اي اضافات او عملة عصير كما ان الموز يدخل في اعداد اطباق حلويات عديدة ورئيسية في معظم البلاد مما يجعلة ذات اهمية كبيرة وموضع اهتمام للناس بمعرفة معلومات عنه.
1-الموز يساعد في تحسين الحالة النفسية والتخلص من الاكتئاب:
حيث بالاضافة الي الفوائد الصحية العديدة التي يحتوي عليها الموز فأن الموز ايضا يحتوي علي مادة التريبتوفان والتي تقوم بتحسين الحالة المذاجية والصحة النفسية وتقليل الكأبة وذلك من خلال ان جسم الانسان يقوم بتحويل هذه المادة الي ما يعرف بهرمون السعادة او هرمون السيروتونين والذي يساعد علي الاسترخاء وهدوء الاعصاب.
2- الموز من الفاكهة الغنية بالمعادن:
حيث ان الموز الطازج من اكثر الفاكهة الغنية بالمعادن مثل الحديد والنحاس والمنغنيز والمغتيسيوم والتي ذات اهمية كبيرة وضرورية لتقوية العظام والحفاظ علي سلامة القلب.
وايضا يشتهر الموز بأحتوائة علي نسبة كبيرة من البوتاسيوم والذي يساعد علي تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وايضان يقوم بالحفاظ علي الخلايا وسير العمليات الحيوية المختلفة.
3- الموز صحي لمرضي السكري:
حيث انه علي نقيض الاعتقاد الخاطئ السائد بأن مريض السكري يمنع من تناول الفاكهة مثل العنب والموز الا ان الموز من الفاكهة الصحية لمرضي السكري حيث انه في حالة ان المريض يتبع نظام غذائي صحي فأن الموز من اكثر الفاكهة التي يمكن لمريض السكري تناولها ولكن بنظام معين حيث انه لايمكن للمريض ان يتناول اكثر من حبة يوميا حيث ان الموز يحتوي علي نسبة ماء عالية وهي 75 % و نسبه 23% من السكريات مما يجعله خيارا مناسبا لمرضي السكر لتناولة ولكن تحت نظام وبشكل صحي .
وبالرغم من الفوئد العديدة للموز الا ان له بعض
في حالات محدودة مثل ان اذا كان الموز اخضر فهذا يدل علي ان به نسبة كبيرة من النشا مما يتسبب في بعض الاضرار مثل صعوبة الهضم والامساك لذا ينصح الاطباء بتناول الموز الاصفر.