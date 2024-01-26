شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة من الله .. فوائد مذهله للموز لم تكن تعلمها من قبل وأضرار تناول الموز الاخضر بدليل الأطباء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الموز هدية من الرحمن .. فوائد مذهله للموز لم تكن تعلمها من قبل وأضرار تناول الموز الاخضر بدليل الأطباء !