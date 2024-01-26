عشبة ربانية حيرت الطب الحديث .. تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب خلال فترة قياسية جداً

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عدن - ياسمين التهامي - تعرف عليها .. عشبة بسيطة حيرت الطب الحديث .. تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب خلال فترة قياسية جداً

نشرت الإعلامية والكاتبة غادة المهنا أبا الخيل، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، صورة لمجموعة من الأطفال في رأس تنورة التقطت في السبعينات تقريبا.

وقالت في تعليقها على الصورة: "ما يثير حماستي هو القصة الشخصية وراء من التقط الصورة وهو الأمريكي أندرو إيرفينغ"، مضيفة: "تواصلت معه لطلب إذنه بالنشر، وقد أمدني بمعلومات لم أتوقعها، أحدها أن إحدى البنات عرفت نفسها وتواصلت معه – عمرها اليوم 57 عاماً".

وتابعت: "أعرب درو عن استمتاعه بوقته في المملكة قبل ٥٠ عاما واكتساب معرفة ثقافية لا يمكن تدريسها في المدرسة – الأمر الذي أفاده كثيرًا في حياته الشخصية والمهنية، وقال إنه يأسف لعدم رؤيته جزءًا كبيرًا من المملكة، وعندما أبلغته بتأشيرات السفر قال إنه لا يعرف بوجودها".

وواصلت: "الأمريكي درو ذكر كيف كان من الصعب في ذلك الوقت الحصول على تأشيرة عمل – حيث اضطر أن يسافر إلى بيروت لمدة أسبوع للحصول على تأشيرة دخول".

صورة مبهجة لمجموعة من الأطفال في رأس تنورة التقطت في الثمانينيات. ما يثير حماستي هو القصة الشخصية وراء من التقط الصورة وهو الأمريكي أندرو (درو) إيرفينغ. تواصلت معه لطلب إذنه بالنشر، وقد أمدني بمعلومات لم أتوقعها أحدها أن أحد البنات عرفت نفسها وتواصلت معه - عمرها اليوم 57 عام. pic.twitter.com/rqZcZncKB9— غادة المهنا اباالخيل Ghada AlMuhanna (@GAbalkhail) صورة مبهجة لمجموعة من الأطفال في رأس تنورة التقطت في الثمانينيات.



ما يثير حماستي هو القصة الشخصية وراء من التقط الصورة وهو الأمريكي أندرو (درو) إيرفينغ. تواصلت معه لطلب إذنه بالنشر، وقد أمدني بمعلومات لم أتوقعها أحدها أن أحد البنات عرفت نفسها وتواصلت معه - عمرها اليوم 57 عام. pic.twitter.com/rqZcZncKB9 — غادة المهنا اباالخيل Ghada AlMuhanna (@GAbalkhail) March 13, 2022