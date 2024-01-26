تراند اليوم : "من يبحث عن العدالة لن يجدها في لاهاي بل في أنفاق حماس بغزة"… أول رد من وزير الدفاع الإسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

صحيفة الخليج 365: علق يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، على قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة.

وقال : "محكمة العدل الدولية تجاوزت عندما سمحت بمناقشة طلب جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل". حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتابع: "من يبحث عن العدالة لن يجدها في لاهاي بل في أنفاق حماس بغزة". وأكمل: "المحكمة العليا أخطأت عندما رفضت الالتماس المقدم من دولة الاحتلال بشكل قاطع".

وأضاف:" جيش الدفاع الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، ستواصل العمل على تفكيك حكم حماس والقضاء على قدراته العسكرية وعودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم".