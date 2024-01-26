اخبار السعوديه

تراند اليوم : "من يبحث عن العدالة لن يجدها في لاهاي بل في أنفاق حماس بغزة"… أول رد من وزير الدفاع الإسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: علق يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، على قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة.

وقال : "محكمة العدل الدولية تجاوزت عندما سمحت بمناقشة طلب جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل". حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتابع: "من يبحث عن العدالة لن يجدها في لاهاي بل في أنفاق حماس بغزة". وأكمل: "المحكمة العليا أخطأت عندما رفضت الالتماس المقدم من دولة الاحتلال بشكل قاطع".

وأضاف:" جيش الدفاع الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، ستواصل العمل على تفكيك حكم حماس والقضاء على قدراته العسكرية وعودة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا