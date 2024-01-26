تراند اليوم : بعدما أصدرت حكمها في قضية الإبادة الجماعية.. ما هي صلاحيات محكمة العدل الدولية في حال رفض إسرائيل الانصياع لقراراتها؟

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير عن صلاحيات محكمة العدل الدولية، بعدما أقرت فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بعد اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة، فما هي الاحتمالات الممكنة في حال انصياع إسرائيل لقرارات المحكمة الدولية من عدمه؟.

لا تملك سلطة التنفيذ

وتكون قرارات العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تملك سلطة تنفيذها، وبعدما أصدرت المحكمة حكمها الذي يعتقد أن إسرائيل لن تمتثل له، فإنه بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.

أمريكا تطمئن إسرائيل

وفي وجود الولايات المتحدة الأميركية كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، تطمئن إسرائيل إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحها أو سياساتها، إذ إنها متأكدة من أن واشنطن ستستخدم حق النقض "الفيتو" لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضدها، وفق تصريحات خبراء قانون إسرائيليين لموقع "المونيتور" المختص بسياسات الشرق الأوسط.

وبحسب الأرقام الرسمية، استُخدم "الفيتو" 260 مرة منذ تأسيس مجلس الأمن الدولي، كان نصيب أميركا منها 114 مرة، ضمنها 80 مرة لمنع إدانة إسرائيل، و34 لإفشال قوانين تدعم حقوق الفلسطينيين.