تراند اليوم : خبراء يكشفون عن 5 فواكه جافة غنية بفيتامين "D" تساعد على علاج آلام العظام

صحيفة الخليج 365 : كشف خبراء تغذية عن 5 فواكه جافة غنية بفيتامين "D" يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لحل مشكلة آلام العظام، خاصة عندما يقل التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء حسب موقع Health Shots.

وأوضح الخبراء أن هذه الفواكه هي :-

1. التين المجفف

يعتبر التين المجفف الحلو والمغذي طريقة لذيذة لزيادة كمية فيتامين "D"، ويمكن الاستمتاع به كوجبة خفيفة أو دمجها في حبوب الإفطار والسلطات.

2- القراصيا

تشتهر القراصيا، أو البرقوق المجفف، بفوائدها الهضمية، وتعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين "D".

3- التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وهو عبارة عن فواكه تعزز الطاقة وتوفر أيضًا كمية من فيتامين "D"، ويمكن الاستمتاع بها بمفردها أو إضافتها إلى الحلويات والعصائر.

4- المشمش المجفف

يتميز المشمش المجفف بالعناصر الغذائية الأساسية وهو وسيلة لذيذة لزيادة مستويات فيتامين "D".

5. الزبيب

يحتوي على كمية مناسبة من فيتامين D. يمكن إضافة الزبيب إلى الزبادي أو دقيق الشوفان أو المخبوزات.