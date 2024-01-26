شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيحدث لجسمك إذا شربت الحليب بالعسل على الريق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد الحليب والعسل من الأطعمة الأساسية التي يتم استهلاكها منذ آلاف السنين، وكلاهما مصدر جيد للعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن، ولكن من المهم أن يكون الناس على دراية بالحساسية المحتملة التي تنتج عن هذا المزيج.

وفي حالة وجود أي ظروف صحية يجب استشارة الطبيب.

وفيما يلي نوضح لكم إيجابيات وسلبيات تناول خليط من العسل والحليب، بحسب ما أورد موقع “تايمز أوف إنديا”.

الايجابيات:

غنية بالمواد المغذية مزيج الحليب والعسل غني بالمواد المغذية، حيث يعتبر الحليب مصدراً جيداً للكالسيوم والبروتين وفيتامين د وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، ويحتوي العسل على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

طعم حلو مزيج الحليب والعسل مناسب للأشخاص الذين يحبون الطعم الحلو للعسل، والذي يتم استهلاكه أيضًا كخيار صحي أكثر من السكر المكرر.



الفوائد الصحية تشير بعض الدراسات إلى أن لخليط الحليب والعسل فوائد صحية، مثل المساعدة على النوم وتعزيز عملية الهضم. ويعتقد أيضًا أن العسل له خصائص مضادة للميكروبات وخصائص مهدئة مفيدة للاسترخاء.

العلاجات التقليدية في ثقافات مختلفة، يتم الجمع بين الحليب والعسل والتوابل معًا واستخدامها لعلاج الألم والأمراض الأخرى، مثل التهاب الحلق والسعال ونزلات البرد.

السلبيات محتوى السعرات الحرارية ليس هناك من ينكر أن الحليب والعسل يحتويان على سعرات حرارية وطعم رائع معًا، لكن تناول هذا المزيج يمكن أن يزيد أيضًا من السعرات الحرارية ويؤدي إلى زيادة الوزن.



سكر العسل هو مُحلي طبيعي، وعلى الرغم من أن له فوائد صحية محتملة، إلا أنه لا يزال مصدرًا للسكر، والإفراط في تناول السكر له آثار صحية سلبية، بما في ذلك مشاكل الأسنان والارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم.

الحساسية قد يسبب مزيج الحليب والعسل حساسية غذائية لدى بعض الأشخاص، لذلك من المهم توخي الحذر بشأن هذا الاقتران الغذائي.

عدم تحمل اللاكتوز بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، قد يؤدي مزيج العسل والحليب إلى عسر الهضم وعدم الراحة. لذلك، من الأفضل اختيار الحليب النباتي والعسل، إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

إمكانية الملوثات قد تختلف جودة العسل من نوع إلى آخر، وفي بعض الحالات قد يتم استخراج العسل بطريقة غير صحية، أو قد يكون مغشوشًا أو ملوثًا، وعند خلطه بالحليب قد يكون له آثار ضارة على الصحة والهضم.

ليس للرضع لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، وذلك بسبب خطر إصابتهم بالتسمم الغذائي، لأن جهازهم الهضمي لم يكتمل نموه، كما قد يحتوي العسل على جراثيم سامة تضر بصحة الأطفال.