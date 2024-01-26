شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد زّي السائقين بأنشطة النقل بالحافلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمدت الهيئة العامة للنقل الزّي المخصص للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ويشمل النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي، وذالك ابتداءً من 27 أبريل المقبل.

وأكدت الهيئة أن هذا الزي سيصبح متطلباً أساسياً لممارسة هذه الأنشطة، وفقاً لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات، مبينة أن الالتزام بالزّي المخصص للسائقين سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة، وكذلك السياح وزوار المملكة.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالحافلات، ومن ذلك المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب، واشتراط العمر التشغيلي لتلك الحافلات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة؛ التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.

وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضى لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة، داعية جميع العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa للاطلاع على تفاصيل الزّي المعتمد، وكافة التفاصيل، وكذلك إمكانية الاتصال بالرقم الموحد 19929.