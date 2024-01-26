شكرا لمتابعة خبر عن منح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الأحوال المدنية في منطقتي نجران والمدينة المنورة ومحافظة جدة منح الجنسية السعودية لـ 8 أشخاص.

ولفتت الأحوال المدنية في منطقة نجران إلى أنه تم منح الجنسية لـ«محمد، نوره، غصنه، رفعه»، فيما ذكرت الأحوال المدنية في منطقة المدينة المنورة منح الجنسية لـ«رائد فيض اختر محمد محمد عثمان»

وأعلنت الأحوال المدنية في محافظة جدة منح الجنسية العربية السعودية لـ«بندر، فهد، ساره» أولاد سيد عبدالحميد محمد مرزوق، وذلك موجب المادة «14» من نظام الجنسية.