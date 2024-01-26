تراند اليوم : "صرفت الكثير فوق ما تتخيل".. بالفيديو: عبدالله الدبوس يكشف عن مبلغ ضخم صرفه على منقية في مهرجان الصياهد

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال ومالك الإبل الكويتي عبدالله الدبوس عن حجم المبلغ الذي صرفه على منقية في مهرجان الصياهد.

وردا على سؤال عبدالرحمن المطيري: " كم صرفت على المنقية؟"، قال الدبوس: "لو بعطيك مبلغ ما بكون صادق، لكن صرفت عليها الكثير ، أكثر مما تتخيل".

وسأل المطيري مجددا: " وصلت المنقية إلى مليار"؟". وأجاب الدبوس : " لا ما وصلت مليار"، فقال المطيري: "600 مليون"، ورد الدبوس: " ممكن يوصل إلى 500-600 مليون".

وأضاف الدبوس: "الموضوع مو بس فلوس هي تكتيك ونظر وخبرة ، وهذه كلها عوامل نجاح للمشاركة في المهرجانات".