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تراند اليوم : "صرفت الكثير فوق ما تتخيل".. بالفيديو: عبدالله الدبوس يكشف عن مبلغ ضخم صرفه على منقية في مهرجان الصياهد

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صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال ومالك الإبل الكويتي عبدالله الدبوس عن حجم المبلغ الذي صرفه على منقية في مهرجان الصياهد.

وردا على سؤال عبدالرحمن المطيري: " كم صرفت على المنقية؟"، قال الدبوس: "لو بعطيك مبلغ ما بكون صادق، لكن صرفت عليها الكثير ، أكثر مما تتخيل".

وسأل المطيري مجددا: " وصلت المنقية إلى مليار"؟". وأجاب الدبوس : " لا ما وصلت مليار"، فقال المطيري: "600 مليون"، ورد الدبوس: " ممكن يوصل إلى 500-600 مليون".

وأضاف الدبوس: "الموضوع مو بس فلوس هي تكتيك ونظر وخبرة ، وهذه كلها عوامل نجاح للمشاركة في المهرجانات".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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